أتلتيكو مدريد يخطط لخطف إيريكسن من توتنهام

إيريكسن ارتبط بريال مدريد لكنّه قريب من الروخي بلانكوس

يخطط نادي أتلتيكو مدريد لضم لاعب توتنهام، كريستيان إيريكسن، رغم اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

ريال مدريد حاول التعاقد مع إيريكسن ولكن زين الدين زيدان، مدرب الملكي، يفضل ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، طلب التعاقد مع الدنماركي خلال الصيف الجاري لتدعيم الفريق.

وأوضحت أنّ مدرب أتلتيكو يرى في صاحب الـ 27 عامًا القطعة الناقصة في وسط ملعب الفريق وقد يتجه للتعاقد معه.

ورغم أنّ توتنهام قدّر مبلغ 250 مليون يورو لبيع اللاعب، لكن رفض إيريكسن للتجديد قد يقلل من قيمة الصفقة.

وكان متوسط ميدان وصيف دوري أبطال أوروبا قد صرّح برغبته الرحيل عن توتنهام وخوض تجربة جديدة.