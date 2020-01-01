أتلتيكو مدريد وروما يسعيان لضم جيسي لينجارد من مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد وجود رغبة من الثنائي أتلتيكو مدريد وروما في الحصول على خدمات جيسي لينجارد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن النجم الإنجليزي الشاب أصبح ضمن أهداف دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس.

وأوضحت الشبكة أن النادي الإسباني العاصمي لا يعد الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يتابعه روما الإيطالي أيضًا.

المزيد من الفرق

نجم مانشستر يونايتد السابق غاضب بسبب آخر أيام الانتقالات

وكان لينجارد قد عانى مؤخرًا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد حيث تراجع دوره منذ الهزيمة أمام واتفورد بثنائية نظيفة.

وشارك لينجارد في مواجهة أرسنال فقط بالعام الجديد كلاعب أساسي بعد ذلك تم استبعاده من قائمة الفريق وبقي على مقاعد الاحتياط وشارك ضد بيرنلي وولفرهامبتون لدقائق معدودة.

ويملك اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عامَا عقدًا مع مانشستر يونايتد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبلة 2020-2021.

جدير بالذكر أن لينجارد كان قد شارك في 32 مباراة بشكل إجمالي هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.