أتلتيكو مدريد يعلن غياب ساؤول بسبب الإصابة

أتلتيكو مدريد الاسباني يعلن عن إصابة وسط ملعبه ساؤول نيجويز في الفخذ والفريق الطبي يقيم فترة غيابه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تعرض لاعبه الشاب ساؤول نيجويز لإصابة على مستوى الفخذ في المواجهة الأخيرة للفريق أمام جيرونا بكأس ملك اسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن اللاعب سيتغيب عن عدد من مباريات الفريق المقبلة بدون الإفصاح عن عددها.

وكان اللاعب قد غادر ملعب مباراة الفريق بالأمس الأربعاء أمام فريق جيرونا ضمن لقاءات الإياب بكأس الملك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

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ويجري حاليًا بحسب ما أكد البيان تقييم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الفخذ عقب أن خضع لعدد من الفحوصات الطبية كانت آخرها فحص بأشعة الرنين المغنطيسي.

ويعد ساؤول ضمن العناصر الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد، حيث يعتمد عليه دييجو سيميوني بشكل أساسي في وسط ملعب الفريق العاصمي المتراجع مؤخرًا.

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جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد غادر بطولة كأس ملك اسبانيا بعد نتيجة مباراة الأمس، ليبقى للفريق المنافسة على الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا فقط هذا الموسم.