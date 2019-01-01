موراتا يغيب عن ديربي مدريد بعد رفض استئناف أتلتيكو

الاتحاد الإسباني يحرم اللاعب من مواجهة فريقه السابق

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تأكد غياب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، عن ديربي مدريد المنتظر بين ريال وأتلتيكو غداً السبت بسبب الإيقاف.

أتلتيكو يستعد لاستضافة ريال في مواجهة نارية على أرضه ووسط جماهيره، في الجولة السابعة من عمر الليجا.

موراتا سبق وأن تلقى البطاقة الصفراء مرتين ثم الحمراء، خلال مواجهة أتلتيكو مع ريال مايوركا هذا الأسبوع.

وهو ما يحرم اللاعب من مواجهة فريقه السابق، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

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النادي المدريدي خاطب الاتحاد الإسباني لاستئناف العقوبة، ولكن الطلب قوبل بالرفض مع تغريم موراتا مبلغ 350 يورو.

ويدخل أتلتيكو الديربي وهو في المركز الثالث بجدول الدوري بـ13 نقطة، مقابل 14 لصالح ريال مدريد المتصدر.