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رئيس أتلتيكو مدريد ينفي التفاوض مع ريبيتش

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Getty
رغم شائعات انتقاله مقابل 40 مليون يورو
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نفى ميجيل أنخيل مارين رئيس نادي أتلتيكو مدريد، قيامه بمحاولة التعاقد مع أنتي ريبيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت الكرواتي.

بعض التقارير الصحفية أشارت لمحاولة أتلتيكو للحصول على خدمات ريبيتش، مقابل 40 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الحالي.

وقال رئيس أتلتيكو في تصريحات صحفية:"لم نتحدث مع اللاعب أو ناديه عن أي صفقة ممكنة هذا الصيف".

وأضاف:"لسنا متأكدين عن اللاعب الذي سنتعاقد معه في خط الهجوم حتى الآن".

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ويأتي ذلك بعدما تعاقد أتلتيكو مع جواو فيليكس مهاجم بنفيكا البرتغالي مقابل 120 مليون يورو.

ويعتبر موقف النادي الإسباني غامضاً من السوق حتى الآن، نظراً لإمكانية التعاقد مع نجوم جدد بخط الهجوم، تحسباً لرحيل أنطوان جريزمان وعودة ألفارو موراتا لتشيلسي.

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