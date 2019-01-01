سافيتش: برشلونة سيُهدر النقاط

مدافع أتلتيكو مدريد مازال يؤمن بحظوظ فريقه في الليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ستيفان سافيتش سعادته بانتصار أتلتيكو مدريد على فياريال مساء اليوم في الدوري الإسباني، مؤكدًا أنهم يثقون تمامًا أن برشلونة سيُهدر النقاط خلال المراحل المتبقية من البطولة.

ونجح أتلتيكو في الفوز على الغواصات الصفراء بهدفين دون رد يحافظ على فارق الـ7 نقاط مع المتصدر، وجاء ذلك الانتصار عقب النتيجة الممتازة ضد يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى اللقاء بانتصار أصحاب ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد.

سافيتش بدأ تصريحاته عقب اللقاء بالحديث عن عودته للعب أساسيًا، قائلًا "من المهم أن أعود للعب أساسيًا مجددًا بعد توقف دام شهر تقريبًا، أنا في حال جيدة الآن وجاهز لخدمة المدرب. علي إظهار رد الفعل المناسب، أنا هنا منذ 4 سنوات وقد أخبرت دومًا أن اللعب هنا صعب".

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وأضاف عن الصراع مع البارسا "أعتقد أن المنافسة مازالت مفتوحة، لأن 7 نقاط ليست قليلة وفي نفس الوقت ليست كثيرة. علينا التفكير بكل مباراة على حدا والاعتقاد بأن البارسا سيهدر النقاط لأنهم يلعبون في الليجا ودوري الأبطال".

أتم قائلًا عن مواجهة يوفنتوس "من الطبيعي أن يثق كل مدرب في فريقه ونحن نثق بأنفسنا، تركيزنا حاليًا على مواجهة ريال سوسيداد، من ثم سنجهز للمباراة مثلما فعلنا للقاء الذهاب".