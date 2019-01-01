رسمياً - أتلتيكو مدريد يواصل التدعيم بماريو هيرموسو

صفقة دفاعية جديدة للنادي الإسباني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تعاقده بشكل رسمي مع مدافع إسبانيول ماريو هيرموسو، ليواصل تعاقداته هذا الصيف.

هيرموسو تخرج من فريق الشباب لريال مدريد، لكنه فشل في الحصول على الفرصة لينضم لإسبانيول ويصبح من أفضل المدافعين بالدوري الإسباني.

📝 | Acuerdo con el @RCDEspanyol para el traspaso de @mariohermoso5.



🇪🇸 El internacional español ha firmado con nuestro club para las 5 próximas temporadas 💪



👋 ¡Bienvenido, Mario! 🔴⚪🔴

👉 https://t.co/qNOx7k9fIR#AúpaAtleti #BienvenidoHermoso pic.twitter.com/7bKKE89FQk — Atlético de Madrid (@Atleti) July 18, 2019

أتلتيكو كشف عن تمكنه من الحصول على خدمات اللاعب لمدة 5 مواسم قادمة، بعد مواففة اسبانيول على الصفقة.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال صاحب الـ23 عاماً وصلت إلى 40 مليون يورو.

ورحب أتلتيكو عبر موقعه الرسمي بالدولي الإسباني، حيث وصفه بالموهبة الاستثنائية التي ستضيف الكثير لتشكيل المدرب دييجو سيميوني.

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وتأتي الصفقة لتزيد المزيد من الدعم الدفاعي للفريق، عقب رحيل القائد دييجو جودين إلى إنتر بالمجان.

يذكر أن ريال مدريد كان يمكنه التعاقد مع هيرموسو مقابل 15 مليون يورو فقط، بناء على عقد انتقاله لإسبانيول، لكنه رفض تفعيل هذا الشرط.