أتلتيكو مدريد يعلن إصابة كوستا وشكوك حول غيابه حتى أبريل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة دييجو كوستا، مهاجم الفريق، في فقرات العنق واحتياجه للمزيد من الفحوصات الطبية من جانب متخصص في علم الأعصاب.

كوستا لم يسجل سوى هدفين فقط وصنع 3 خلال الموسم الجاري في 15 مباراة لعبها بجميع البطولات.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي إن فقرات العنق للاعب تحركت من مكانها وبحاجة للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة فترة الغياب.

[📋] INJURY UPDATE@diegocosta suffers a cervical disc herniation. In the next few days, our striker will be assessed by neurosurgery specialists to establish the definitive treatment.

