أبيليكويتا: القادم أفضل من هودسون أودوي

انتقادات لمستوى النجم الشاب أمام أياكس

دافع قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا عن زميله في الفريق كالوم هودسون أودوي بعد الانتقادات لمستواه في لقاء أياكس الأخير بدوري أبطال أوروبا.

وعانى أودوي في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا، وأضاع أكثر من فرصة سهلة، ولكن تشيلسي فاز بهدف نظيف على مضيفه الهولندي الأربعاء.

وقال أزبيليكويتا للإعلام: "لا ننسى أن عمره فقط 18 عاماً، والإصابة التي مر بها في الشهور الأخيرة، يجب أن نصبح واقعيين".

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وأضاف: "لا يظهر خوف في المراوغة والانطلاق خلف المدافعين، هو لاعب مهم لنا، سيكون عظيماً مستقبلاً، ولكن يجب أن نتقبل مرحلة تطوره".

واستمر الإسباني: "بعض هؤلاء اللاعبين يلعب للمرة الأولى في البريميرليج ودوري الأبطال، وأصحاب الخبرات يساعدون الشباب".

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وعن زميله كريستيان بوليسيتش: "يعمل بقوة، يجب أن يستمر في العمل، عندما شارك في آخر اللقاءات ساهم وغير المباراة، يمكننا اختيار 11 أساسياً فقط".

وختم: "يراوغ ويصنع، نحن فريق هنا، الجميع مهم، الأجواء في إنجلترا مختلفة عن دورتموند ويحتاج لوقت للتأقلم، ولكن بدايته جيدة للغاية".

يذكر أن بوليسيتش انضم لتشيلسي بداية من يونيو الماضي مقابل قرابة 64 مليون يورو.