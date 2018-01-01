أبيدال يرفض الحديث عن رابيو ويفسر سبب التعاقد مع موريلو

تعرف على تصريحات أبيدال بشأن صفقات برشلونة في يناير والصيف المقبل

رفض إيريك ابيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، التعليق على إمكانية التعاقد مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

باريس سان جيرمان أعلن عدم تجديد عقده في فرنسا وسوف يرحل بنهاية الموسم.

وقال أبيدال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم جيسون موريلو مدافعًا لبرشلونة: "رابيو؟ لا يمكن الحديث عنه الآن نحن هنا لأجل موريلو وهذا هو الأهم".

وتابع: "لا يوجد بند في عقد موريلو يمنعه من اللعب ضد فالنسيا، كما أنه يستطيع اللعب بجوار بيكيه على الرواق الأيسر ولديه السرعة والقوة التي نحتاج لها".

لاعب برشلونة السابق أكد أنّ التعامل في سوق الانتقالات يكون بعد دراسة ما يحتاجه الفريق من مراكز والاهتمام بتحسين القائمة للمنافسة على جميع البطولات".

جريزمان في الأوروجواي لحضور حفل زفاف صديقه جودين 🤵😆 pic.twitter.com/urnCi3SncE — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وواصل: "رودريجو كايو خيار محتمل لبرشلونة في المستقبل وربما يتم التعاقد معه لكن لا يوجد أي خطة لهذا الامر".

واختتم: "تعاقدنا مع موريلو على سبيل الإعارة ولدينا خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو، إنّه لاعب دولي وسوف نعتمد عليه".

برشلونة يسعى للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس في الصيف المقابل كما ينضم جان كلير ​توديبو، مدافع تولوز، للمرشحين.