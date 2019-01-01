أبيدال يجتمع مع فالفيردي لبحث سوق انتقالات برشلونة

ما الذي اتفق عليه أبيدال وفالفيردي؟

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اجتمع إيريك أبيدال ورامون بلانس، القائمان بأعمال المدير الرياضي في برشلونة، مع المدرب إيرنستو فالفيردي، والمدير التنفيذي، أوسكار جراو في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة جلب 4 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وهم فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان وجونيور فيربو ونيتو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الرباعي اجتمع في ملعب مباراة نابولي بمدينة ميتشجن الأمريكية لدراسة خطة الفريق للمتبقي في سوق الانتقالات.

وأوضحت أنّ الهدف من الاجتماع كان الحديث عن الراحلين في ظل إمكانية مغادرة فيليبي كوتينيو ورافينيا وإيفان راكيتيش أو أرتورو فيدال

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فالفيردي يرغب في استمرار رافينيا مع الفريق ويرى أنّه سوف يحتاج إليه في الموسم المقبل كما يفضل أيضًا بقاء راكيتيتش.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.