أبيدال: كان يمكنني إعادة نيمار لبرشلونة، وبوتشيتينو كان أفضل لنا!

إريك أبيدال السكرتير الرياضي السابق لنادي برشلونة يتحدث عن الفشل في ضم نيمار للنادي الكتالوني ورغبته في تدريب بوتشيتينو للفريق.

كشف إريك أبيدال السكرتير الرياضي السابق لنادي برشلونة عن تفاصيل فشل عملية إعادة نيمار لصفوف الفريق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "تيليجراف"، وأكد خلالها أن ضم نيمار فشل بسبب رغبة الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو في ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

ماذا قال أبيدال؟

وقال أبيدال: "قبل انتهاء فترة الانتقالات بعشرة أيام ذهبت لباريس للحديث مع ليوناردو المدير الرياضي، وكان معي المدير التنفيذي، وتحدثنا عن نيمار".

وأضاف: "عندما يسافر معك المدير التنفيذي تفكر في أن ذلك يكون من أجل حسم كل شيء، لو لم نكن قد وقعنا مع جريزمان كان من المؤكد أننا سنوقع مع نيمار، كنا في حاجة لجناح واللاعب البرازيلي كان مذهلًا عندما كان في برشلونة".

وأردف: "الأمر لا يتعلق بأي لاعب أفضل من الآخر، كل شيء يتمحور حول المركز الذي تحتاج فيه الدعم في ذلك الوقت، وكنا في حاجة لجناح حقيقي، لكن الرئيس قرر التعاقد مع جريزمان".

وأكمل: "من الحجج ضد نيمار أنه كان قد رفع قضية على النادي، لذلك الأمر لم يكن سهلًا، وقالوا إنه سينهي كل شيء لو تمت الصفقة، كان من الممكن أن نوقع معه لكن ذلك لم يحدث".

من أيضًا فشل أبيدال في ضمه لبرشلونة؟

بحسب ما أكد النجم السابق للنادي الكتالوني فالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كان ضمن الخطط الخاصة به من أجل تدريب برشلونة.

وقال أبيدال: "قائمتي بعد رحيل فالفيردي كان فيها ماوريسيو بوتشيتينو وكيكي سيتيين ماسيمليانو أليجري، وتشافي هيرنانديز، تم تعيين كيكي لكن خياري الأول كان بوتشيتينو".

وأضاف: "أخبرت المجلس إنني أريد أن أضم المدرب الأفضل للفريق، أنا لست هنا من أجل السياسة، ووجوده سابقًا في إسبانيول لم يكن يعني الكثير بالنسبة لي".

وأنهى كلماته: "لقد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام،، علينا أن نحترم ذلك، وفلسفته في اللعبة جيدة، وتناسب برشلونة، كنت أظن أنه الأنسب لنا في ذلك الوقت، بالإضافة لذلك كان لديه مشروعًا جيدًا".

ماذا حدث لأبيدال في برشلونة؟

أقالت إدارة برشلونة إريك أبيدال من منصبه بعد الخسارة الفادحة من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

وكان النادي الكتالوني قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان الذي يدربه ماوريسيو بوتشيتينو من دور الـ 16.

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