أبيدال في نابولي.. هل يتابع فابيان أم كواليبالي؟ وأنشيلوتي يرد

إريك أبيدال السكرتير الفني في نادي برشلونة يظهر في مباراة نابولي وليتشي بالدوري الإيطالي وتكهنات بمتابعته لفابيان وكوليالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر النجم الفرنسي إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق والسكرتير الفني الحالي للنادي الكتالوني في مواجهة نابولي أمام نظيره ليتشي في الدوري الإيطالي.

جاء هذا الظهور ليثير المزيد من التكهنات حول رغبة برشلونة في ضم لاعبين من صفوف فريق نابولي خلال الفترة المقبلة، بالتحديد في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أبيدال تواجد في الأساس ليتابع اللاعب الذي ارتبط بالنادي خلال الفترة الماضية فابيان رويز.

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كما أكدت أن وجوده شمل متابعة للسنغالي كاليدو كوليبالي الذي أصبح ضمن حسابات الفريق من أجل دعم خط الدفاع في المستقبل القريب.

وعند سؤال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن وجود أبيدال وربطه برويز رد ضاحكًا: "لقد استقبلت أبيدال بشكل جيد لكن رويز سعيد هنا وبخير".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد خرجت من نفس الصحيفة قد أكدت أن برشلونة يخطط لضم اللاعب في الصيف المقبل ورصد ٦٠ مليون يورو بالفعل من أجل الصفقة.



