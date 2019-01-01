أبو ريدة: لدينا حلين للخروج من مأزق المشاركات الأفريقية والأهلي وبيراميدز لا يشغلاني

رئيس الاتحاد المصري يعلق على الأزمة القائمة بين الأهلي وبيراميدز بسبب لقاء الكأس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدوري المصري الممتاز يعيش الموسم الجاري أزمة حقيقية تضعه في مأزق أمام حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

وتعاني الفرق المصرية الموسم الجاري من ضغط في المباريات، خاصة الذين يشاركون في أكثر من بطولة سواء عربية أو أفريقية، وهو ما جعل البعض يتوقع إلغاء المسابقة.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى أغسطس المقبل أو ربما بعد ذلك، في ظل استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا في يونيو المقبل.

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أبو ريدة قال، خلال تصريحات صحفية: "نعم نمر بأزمة، لكن لا نفكر على الإطلاق في إلغاء الدوري أو الكأس، مصر بلد كبيرة، وإلغاء أي من المسابقتين في ظل إقدامنا على استضافة كأس أفريقيا سيضعنا في موقف سيء للغاية".

وأضاف: "الآن نحن لدينا حلين للخروج من مأزق حسم الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالموسم المقبل، الأول ليس لدينا مشكلة به وهو أننا سنحاول الانتهاء من الكأس قبل كأس أمم أفريقيا، ووقتها سيحسم صاحب أحد مقعدي الكونفدرالية.

"أما باقي المقاعد، فإذا لم يكن قد حسم أصحاب المراكز الثلاث الأولى بالدوري قبل 30 يونيو، وقتها ساضطر لمخاطبة الاتحاد الأفريقي، لإعفاء الفرق المصرية من المشاركة في الدور التهميدي، على أن يبدأوا من دور الـ32 مباشرة حتى نأخذ وقتنا في حسم المتأهلين، لكن إذا حسمت قبل الموعد المحدد فوقتها لا توجد أي مشكلة".

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وتطرق رئيس الاتحاد المصري للحديث عن الأزمة القائمة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل رفض الأول إقامة لقاء الكأس بينهما في 28 من الشهر الجاري، بينما يرحب الثاني بالأمر.

رئيس الجبلاية أوضح: "هذه أزمة لا تشغلني، الأمر في يد لجنة المسابقات، وفي الأخير نحن لسنا طرفًا بها وليس لدينا مشكلة مع الأهلي أو بيراميدز".

واختتم: "موعد المباراة محدد من قبل لجنة المسابقات، وأنا مشغول حاليًا بتنظيم كأس أمم أفريقيا".

يذكر أنه كان من المقرر أن يتواجه الفريقان في 28 من الشهر الجاري بالدوري الممتاز إلا أن بيراميدز رفض مواجهة الأهلي قبل أن يلعب الأحمر مباراة القمة أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول، والمحدد لها 30 من مارس المقبل.

واقترح بيراميدز استبدال مواجهة الدوري بلقاء دور الـ16 بكأس مصر، وهو ما اعتمدته لجنة المسابقات إلا أن الأهلي أعلن رفضه القاطع لتغيير مواعيد المباريات ورحب فقط بتأجيل لقاء الدوري دون استبداله بالكأس.