أبو ريدة للمحمدي: لابد من ابتعاد اللاعبين عن "السوشيال ميديا"

رسالة قوية من رئيس اتحاد كرة القدم المصري لقائد المنتخب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حضر هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ورئيس إتحاد كرة القدم مران المنتخب المصري على ملعب الكلية الحربية مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت زيارة أبو ريدة لمران المنتخب بهدف مساندة الفريق وتحفيز اللاعبين، وقد تحدث مع بعض نجوم الفريق خلال دخوله لملعب التدريب.

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وذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري أن أبو ريدة تحدث مع أحمد المحمدي قائد الفراعنة وطلب منه ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب عن أية مؤثرات خارجية أو الانشغال بالسوشيال ميديا أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة تحقيق نتائج جيدة وتقديم أداء مميز يُسعدون به الشعب المصري.

وحرص نجوم الفراعنة على مصافحة أبو ريدة ووعدوه بتقديم عرض جيد أمام الكونجو في المباراة التي ستُقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.