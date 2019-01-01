أبو ريدة: اختلافنا مع الأهلي بسبب بيراميدز؟.. لن نكون بهذه السطحية

أزمة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب مواجهة دور الـ16 بكأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر ضمن دور الـ16 المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد اعترض على موعد المباراة وطالب بالالتزام بالمواعيد السابقة، رافضًا خوض المباراة خلال الأسبوع الجاري بكأس مصر.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "ليس هناك أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، ولا أعتقد أننا وصلنا لهذه السطحية للأختلاف على موعد مباراة".

وأضاف: "كل الاحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته، وقفنا بجانبه من أجل استمراره في البطولات الإفريقية والعربية في الفترة الأخيرة".

وتابع أبو ريدة: "عن استكمال الدوري المصري وأزمة مشاركة الأندية المصرية، سأسعى الاستأذان من الاتحاد الإفريقي لتفادي مصر دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ونحدد المشاركين في الكونفدرالية بعد انتهاء الكأس".

واختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حديثه قائلًا: "أتمنى استمرار تجربة بيراميدز، وأهلا بكل مستثمر رياضي في مصر".

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وحدثت أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس والدوري.