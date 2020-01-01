أبو جبل باكيًا: جماهير الزمالك رقم 1.. ونسعى للاستمرار في التتويج بالبطولات

الزمالك توج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عن التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي مساء اليوم السبت.

الزمالك حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الغرافة" بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء كان به الكثير من الإثارة.

الأبيض وصل إلى اللقب الرابع في تاريخه بعد تحقيق النسخة الحالية، حيث كانت الألقاب أعوام 1994 و1997 و2003 وأخيرًا 2020.

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وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "جماهير الزمالك هي رقم 1 في البطولة اليوم، ويستحق بذل هذا الجهد من أجله لتحقيق البطولات".

وتابع حارس مرمى الزمالك: "فوز على فريق كبير مثل الترجي، كان من الله توفيق كبير باللقاء، وبإذن الله نواصل التألق خلال الفترة المقبلة بالبطولات المختلفة".

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وأردف أبو جبل باكيًا: "الحمد لله الفوز مهم للغاية، وبطولة هامة، الحمد لله على المستوى الذي قدمته خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك وأشكر جميع الداعمين لي".

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي ضمن مباراة السوبر المصري، الخميس المقبل، في مدينة أبو ظبي الإماراتية الأسبوع الجاري.