أبو تريكة يكشف كواليس مكالمته مع صلاح عقب الإصابة

صلاح تعرض لإصابة قوية في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إصابة مواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول، أمس السبت أمام نيوكاسل يونايتد.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت إصابة قوية لصلاح حيث لم يستطيع استكمال اللقاء.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: "تواصلت مع محمد صلاح عقب المباراة، وكان يعاني من ارتجاج في المخ خفيف، ولكنه تحسن الآن".

وأضاف: "مازحت صلاح، وقلت له أنت فاكرني، فرد قال لي أحاول أن أنسى لوفرين لأنها كانت تمريرته التي تسببت في إصابتي".

ومن المفترض أن يواجه ليفربول نظيره برشلونة، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب الأنفيلد الأسبوع الجاري.

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وتسببت إصابة صلاح في انتشار الذعر والقلق على وجوه جماهير ليفربول لما ينتظره الفريق من منافسة، والمصرية بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.