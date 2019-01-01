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أبو تريكة يشرح الفارق بين ميسي الأرجنتين وبرشلونة

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ظهور ميسي الأول في كوبا البرازيل أمام كولومبيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فسر النجم المصري السابق محمد أبو تريكة الفارق بين مستوى قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع التانجو، وفي ناديه برشلونة.

ميسي عانى مع بلاده وفشل في تحقيق أي بطولة رغم التألق مع البلوجرانا الذي سجل معه 51 هدفاً وصنع 22 آخرين الموسم الماضي وحقق الليجا.

وقال أبو تريكة في تحليله قبل مع "بي إن": "الكرة أصبحت لعبة جماعية، ميسي يلعب مع عشر خشبات في المنتخب، ومع ضغوط كثيرة".

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وأضاف: "حتى النجوم مثل أجويرو وهيجواين يتحولون لخشب في المنتخب، لا يوجد لاعب إلا مارادونا أتى ببطولة بمفرده".

وواصل: "في برشلونة هناك هوية للنادي وأسلوب لعب، ونظام يخدم النجم، ووجود لاعبين أفذاذ يساعدون، عكس في الأرجنتين يوجد عشوائية".

ميسي يظهر للمرة الأولى مع الأرجنتين في نسخة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل في لقاء فجر الأحد أمام كولومبيا.

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