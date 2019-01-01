أبو تريكة: قطر حققت المعادلة الصعبة في الشعار الجديد لكأس العالم
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بلال محمد فيسبوك تويتر
أثني محمد أبو تريكة، المحلل الرياضي الحالي بالشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022، والذي تم الكشف عنه منذ قليل، في حفل كبير.
ويرى محمد أبو تريكة، أن البساطة والثقافة العربية، هما الأسباب الرئيسية وراء جمال شعار المونديال القادم، التي ستنظمه قطر في شتاء 2022.
وقال في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن تكون بسيطاً، وفي نفس الوقت أجمل ما في الحياة هو أن تكون بسيطاً، لذا قطر حققت المعادلة الصعبة في هذا الشعار".
الكشف عن الشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022
وواصل: "الشعار مستمد من الثقافة الموجودة في المنطقة العربية، جميع التفاصيل بسيطة وجميلة وتعبر عن ثقافتنا وحضارتنا".
جدير بالذكر أن قطر، هي الدولة العربية الأولى التي تنجح في استضافة كأس العالم.