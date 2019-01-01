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أبو تريكة عن هتافات الجماهير: أعطي قلبي وعيني لمصر دون مقابل

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بعد موقف الجماهير، أبو تريكة يرد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد توجيه هتافات له خلال مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم إفريقيا.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات إلى محمد أبو تريكة، خلال الدقيقة 22 من زمن مباراة مصر وزيمبابوي.

أبو تريكة قال خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

نجم مصر السابق تابع: "لا أحتاج إلى هتافات، ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

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وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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