أبو تريكة ضاحكاً: أتمنى أن توافق إدارة السد على انتقال بونجاح للأهلي

لاعب الأهلي السابق يتمنى مشاهدة المهاجم الجزائري في القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمنى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، والمحلل الرياضي الحالي، أن توافق إدارة السد القطري، علي رحيل مهاجم الفريق بغداد بونجاح إلى الأهلي في الموسم القادم.

وشارك تريكة في تقديم حفل جوائز العام في قطر، وكرم بونجاح بعد أن احتل صدارة هدافي الدوري برصيد 39 هدفاً.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: "أن تحصل على لقب الهداف أصعب شيء في عالم كرة القدم، ومن يحصل على لقب هداف الدوري هو دائماً مميز ويتصدر عناوين الصحف".

وواصل: "تابعت بونجاح هذا الموسم، هو لاعب كبير وأهم ما يميزه هو أنه ليس انانياً ويستغل أنصاف الفرص للتسجيل".

وأكمل ضاحكاً: "أتمنى من إدارة السد أن توافق على رحيله الموسم المقبل إلى الأهلي المصري، أتمنى مشاهدته في القلعة الحمراء".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى له التوفيق، وكل التوفيق للسد في أن يحصل على دوري أبطال آسيا".

وشارك بغداد بونجاح مع السد هذا الموسم في الحصول على لقب الدوري القطري، كما يتصدر مجموعته في البطولة الآسيوية برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي السعودي بعد لعب 4 مباريات.