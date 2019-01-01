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تصفيات كأس أمم افريقيا

أبو تريكة: تنظيم أمم أفريقيا قبلة حياة للكرة المصرية

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للمرة الخامسة بلد الفراعنة تستضيف البطولة القارية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه على المسؤولين استغلال فوز مصر بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 لإحياء الكرة المصرية من جديد على كافة المستويات.

وفازت بلد الفراعنة اليوم الثلاثاء، بتنظيم الحدث الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخها، الذي سينطلق في 15 من يونيو المقبل، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

تريكة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبرك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، أتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات".

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وأضاف: "المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع".

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون، إثر عدم الانتهاء من المنشآت والملاعب التي ستستضيف البطولة، في الوقت المحدد مسبقًا.

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