أبو تريكة: تنظيم أمم أفريقيا قبلة حياة للكرة المصرية

للمرة الخامسة بلد الفراعنة تستضيف البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه على المسؤولين استغلال فوز مصر بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 لإحياء الكرة المصرية من جديد على كافة المستويات.

وفازت بلد الفراعنة اليوم الثلاثاء، بتنظيم الحدث الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخها، الذي سينطلق في 15 من يونيو المقبل، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

تريكة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبرك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، أتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات".

وأضاف: "المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع".

مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ .قبلة الحياة تعود للكرة المصرية أتمني أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات ، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر ،كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبُهرة للجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٨ يناير ٢٠١٩

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون، إثر عدم الانتهاء من المنشآت والملاعب التي ستستضيف البطولة، في الوقت المحدد مسبقًا.