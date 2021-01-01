بعد تضررهما بسببه .. أبو تريكة يعتذر لكهربا والشحات

الثنائي تم حرمانه من مواجهة بالميراس بسبب الماجيكو

قدم محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، اعتذارًا رسميًا إلى ثنائي المارد الأحمر حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد إصدار عقوبة ضدهما بسببه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا رسميًا بمنع الثنائي من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية قطر 2020، بعد قيامهما بمصافحة تريكة، الذي تواجد في المدرجات خلال مواجهة الأمس أمام بايرن ميونخ الألماني. (طالع التفاصيل)

ثنائي الشياطين الحمر اخترق قواعد فيفا بعدما قاما بالتوجه للماجيكو في المدرجات والسلام عليه باليد، وهو ما ينافي الحالة الأشبه بالفقاعة التي فرضها الاتحاد الدولي على كافة المشاركين في المونديال، بمنع الاختلاط بأي فرد خارج البعثة، كإجراء احترازي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انا اسف جدا والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".

@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021

كتيبة القلعة الحمراء تلقت الهزيمة بالأمس أمام البافاري بثنائية نظيفة، لتفشل في الوصول للنهائي، وتواجه بالميراس البرازيلي؛ بطل كوبا ليبرتادوريس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد صعد لنصف النهائي بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات.

فيما يلاقي البايرن في النهائي فريق تيجريس المكسيكي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد غدٍ الخميس.