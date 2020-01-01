فيديو - أبها يتأهل لملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس الملك

الفريق الأبهاوي أطاح بالفتح بفضل ركلات الترجيح

حسم أبها تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلب على الفتح في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

الفريق الأبهاوي تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من سعد بقير، لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وعاد أبها وسجل هدفًا صحيحًا في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، سددها بقير على يسار حارس المرمى.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، أدرك الفتح التعادل بعدما أُرسلت عرضية من ضربة ركنية، ثم هُيأت برأسية أمام مروان سعدان، ليضعها بسهولة في الشباك.

وبالشوط الإضافي الأول، أشار الحكم بوجود جزائية لصالح أبها إلا أنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ركلات الترجيح حسمت صعود أبها، بعدما أسقط الفريق الفتحاوي بنتيجة 5-4.

وبذلك يلاقي أبها فريق الهلال؛ الذي أطاح بالاتفاق بفوزه عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي، والمقرر إقامته في 15 من مارس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.