أبطال أفريقيا - مازيمبي يثأر ويضرب الأفريقي بثمانية أهداف

الفريق الكونغولي يحصد أولى ثلاث نقاط بعد إلغاء فوزه أمام الإسماعيلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق مازيمبي الكونغولي فوزًا تاريخيًا أمام الأفريقي التونسي بثمانية أهداف نظيفة، بالكونغو ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أصحاب الأرض بدأوا التهديف مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول عن طريق كيفين مونديكو، ثم أضاف ميشي ميكا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

ومع اقتراب شوط اللقاء الأول على النهاية، سجل الثنائي جاكسون موليكا ومونديكو الهدفين الثالث والرابع.

ونجح موليكا في إحراز ثاني أهدافه في المباراة والخامس لفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يسجل تريسور ميوتو مابي الهدف السادس بعده في الدقيقة 76.

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واختتم الثنائي إيليا ميشكاك وتريسور التهديف اللقاء بالهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 81 و83 من عمر اللقاء.

الفوز منح مازيمبي وصافة المجموعة الثالثة وحصد أولى ثلاث نقاط له، بينما يحتل الأفريقي المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط.

وكان الفريق الكونغولي قد تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الماضية أمام القسنطيني الجزائري، الذي يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بينما ألغي فوزه أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى، بعد إقصاء الاتحاد الأفريقي للدراويش من البطولة.

أما الفريق التونسي فقد خسر لقاء الجولة الأولى أمام القسنطيني، وألغي فوزه أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية.