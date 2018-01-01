أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انطلقت أمس السبت، مباريات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مباراتين للعرب.

المباراة الأولى، كانت ديربي عربي جمع شبيبة الساورة الجزائري باتحاد طنجة المغربي، بالجزائر، وفاز بها صاحب الأرض بثنائية نظيفة.

محمد الأمين حامية "ضربة جزاء" وكوناتي الحاجي يوسوفا سجلا هدفي المباراة في الدقيقة 70 و80.

المباراة الثانية، التقى بها الوداد المغربي مع جراف دي داكار السنغالي، وفاز بها وداد الأمة بثنائية نظيفة، على ملعب مركب محمد الخامس.

سجل هدفي الفريق المغربي ويليام جيبور ومحمد ناهيري بالدقيقتين 18 و87 من عمر المباراة.

يذكر أن مباريات الإياب من المقرر أن تقام أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الجاري.