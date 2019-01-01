أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يقدم هدية للأهلي والوداد يفقد نقطتين مهمتين

الساورة يهزم فيتا كلوب، والوداد يتعادل أمام لوبي ستارز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح شبيبة الساورة الجزائري في تحقيق أول فوز له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة.

هدف اللقاء الوحيد سجله زيري حمار في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليقتنص فريقه ثلاث نقاط مهمة، حافظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

أبطال أفريقيا - الأفريقي التونسي يتجنب هزيمة ثقيلة جديدة ويتعادل أمام مازيمبي

الفوز رفع رصيد الشبيبة إلى النقطة الخامسة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند النقطة الرابعة متذيلًا المجموعة.

وخدم الفريق الجزائري، بهذا الفوز، الأهلي المصري الذي تلقى الهزيمة اليوم أمام سيمبا التنزاني، ليحتل الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، سيمبا صاحب المركز الثاني بست نقاط.

في مباراة أخرى، وضمن الجولة نفسها، تعادل الوداد المغربي أمام لوبي ستارز النيجيري سلبيًا دون أهداف، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وداد الأمة سيطر على مجريات اللقاء، لكن تسابق لاعبوه في إهدار الفرص، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بهذا التعادل، يتصدر الوداد المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على صن داونز الجنوب أفريقي، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي لوبي ستارز ثالثًا برصيد أربع نقاط، متساويًا مع متذيل المجموعة أسيك ميموزا.