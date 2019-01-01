أبطال أفريقيا | الوداد يسقط أمام صن داونز والقسنطيني يتصدر وفيتا كلوب يهدي الأهلي الصدارة

مجموعة الوداد متساوية النقاط بثلاثية لكل فريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق صن داونز الجنوب أفريقي فوزه الأول بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهزيمة الوداد المغربي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات.

صن داونز افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عن طريق ثيمبا زواني، وفي الدقيقة 35 أدرك محمد ناهيري التعادل لوداد الأمة.

ونجح الفريق الجنوب أفريقي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 64 من عمر المباراة بهدف زواني أيضًا.

رغم الهزيمة إلا أن الوداد حافظ على تصدره لمجموعته برصيد ثلاث نقاط، بفوزه في الجولة الأولى أمام أسيك ميموزا، بينما حل صن داونز ثانيًا برصيد ثلاث نقاط، بعدما خسر اللقاء الأول أمام لوبي ستارز.

وأصبحت المجموعة متساوية في نقاطها، حيث جاء لوبي ستارز وأسيك ميموزا في المركزين الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط كذلك.

بينما واصل القسنطيني الجزائري انتصاراته، وحقق الفوز أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، على ملعب الشهيد حملاوي.

ثلاثية الفريق الجزائري سجلها حسين بن عبادة ونصر الدين زعلاني وسيد علي العمري، في الدقائق 51 و65 و80.

الفوز منح القسنطيني الانفراد بصدارة مجموعته برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الأفريقي التونسي، صاحب المركز الثاني، بينما حل مازيمبي ثالثًا برصيد ثلاث نقاط.

في الإطار نفسه، أهدى فيتا كلوب الكونغولي صدارة المجموعة الرابعة للأهلي المصري، بعدما هزم سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة.

الأهلي كان قد تعادل بالأمس أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق، ليتصدر جدول مجموعته حاليًا برصيد أربع نقاط، بينما يحل فيتا كلوب ثانيًا برصيد ثلاث نقاط، حيث خسر لقاء الجولة الأولى أمام الأهلي بثنائية نظيفة.

بينما تجمد رصيد سيمبا بهزيمة اليوم عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز في الجولة الأولى أمام شبيبة الساورة، الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.