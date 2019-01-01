أبطال أفريقيا – الترجي يهرب من الهزيمة والوداد يقسو على أسيك

نهاية مباريات اليوم الأول من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وسط تفوق عربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات اليوم الأول، من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفيها هرب الترجي حامل اللقب، من خسارة من هورويا كوناكري الغيني، وحقق الوداد فوزاً كبيرا على ضيقه أسيك الإيفواري.

الترجي تعادل بهدف لمثله أمام مضيفه هورويا، في الوقت القاتل عن طريق انيس البدري، ليحقق أول نقطة له في المجموعة الثانية التي تضم هذا الثنائي بالإضافة إلى أورلاندو بايرتس، وبلاتينيوم.

وفاز الوداد البيضاوي بخمسة اهداف مقابل هدفين على ضيفه أسيك، حيث سجل للوداد كلاً من إسماعيل الحداد وميشائيل، وزهير المترجي، ووليد الكرتي، وبديع أوك.

ويتصدر الوداد المجموعة الاولي، بثلاث نقاط بالتساوي مع لوبي ستارز النيجيري، ويحل صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع يأتي أسيك.

ونجح قسطنطين الجزائري، في خطف أول ثلاث نقاط له بالمجموعة الثالثة، في الوقت القاتل، عندما فاز على الأفريقي التونسي بهدف نظيف عن طريق عبد النور بلخير في الدقيقة 89.