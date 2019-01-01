أبطال أفريقيا - الأفريقي التونسي يتجنب هزيمة ثقيلة جديدة ويتعادل أمام مازيمبي

فريق باب جديد يفشل في رد اعتباره أمام الفريق الكونغولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تمكن الأفريقي التونسي من إعادة ترتيب أوراقه من جديدة، واقتنص نقطة التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

فريق باب الجديد فشل في ترجمة فرصه إلى أهداف، في ظل اعتماد الفريق الكونغولي على الدفاع والهجمات المرتدة بشكل أكبر.

وإن كان الأفريقي قد خرج بالتعادل وسط جمهوره وعلى أرضه، لكنه لم يرد اعتباره بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الماضية بثمانية أهداف نظيفة.

التعادل رفع رصيد الفريق التونسي إلى النقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث في مجموعته، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد سبع نقاط.

وتعقد موقف الأفريقي في التأهل للدور المقبل، حيث عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين، وقد يحتاج لانتظار نتائج منافسيه في المجموعة حتى يتأهل.