أبطال أفريقيا - اتحاد الجزائر والوداد يتعثران والنجم الساحلي ينفرد بالصدارة

لم يحسم أي من الفرق العربية تأهلها بعد إلى ربع النهائي

سقط اتحاد العاصمة الجزائري في الهزيمة أمام ميملودي صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أصحاب الأرض تقدموا بهدف في الدقيقة 36 عن طريق ثابيلو مورينا، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف سيبوسيسو فيلاكيزي الهدف الثاني لصن داونز.

أما الفريق الجزائري فقلص الفارق في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الـ45 دقيقة الأولى، بهدف أيمن محيوص.

كان بإمكان الاتحاد العودة للجزائر بهدف التعادل، إلا أن ربيع مفتاح؛ قائد الفريق، أهدر ضربة جزاء قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق.

الهزيمة جمدت رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، أمام صن داونز فارتفع رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خطف الوداد نقطة تعادل ثمينة أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بثنائية لكل منهما، على أرض الأخير.

وداد الأمة سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ14 عن طريق كازادي كاسينجو، لكن تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 22 بهدف هيرنيلسون دو كارمو.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط، أضاف سيلاس دانييل ساتونهو الهدف الثاني لبيترو أتلتيكو، لكن مع بداية الشوط الثاني، أدرك يحيى جبران التعادل للوداد من ضربة جزاء.

التعادل رفع رصيد وداد الأمة إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، أما الفريق الأنجولي فيحل أخيرًا بنقطتين فقط.

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وفي المباراة الأخيرة الليلة، عاد النجم الساحلي التونسي بفوز خارج أرضه أمام الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف وحيد.

الفريق السوداني افتتح التسجيل بالدقيقة 31 بهدف وليد بخيت، لكن أدرك جوهرة الساحل التعادل بعدها بأربع دقائق عن طريق عمر حسن بهدف بالخطأ في مرماه.

وأحرز إيهاب المساكني هدف فوز الضيوف في الدقيقة 71، بينما شهدت الدقيقة 90 إشهار الكارت الأحمر في وجه مكرم البديري؛ لاعب النجم.

الفوز منح جوهرة الساحل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، أمام الهلال فيحل بالمركز الثالث برصيد ست نقاط.