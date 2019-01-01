أبطال آسيا | فيديو - الريان إلى دور المجموعات بثلاثية في سايبا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
نجح الريان القطري في خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد تغلبه على سايبا الإيراني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن دور الإقصائيات.
الفريق الإيراني تقدم مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق من صافرة بداية المباراة، بأقدام أرمان رمضاني، وعاد الريان لنقطة التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ريفاس، وسط تمركز دفاعي خاطئ من الفريق الإيراني.
وفي الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي للمباراة، تمكن سباستيان سوريا وريفاس من إحراز الهدفين الثاني والثالث، ليصعدا بفريقهما إلى دور المجموعات.
فيديو : هدف #الريان 2 - 1 #سايبا_الايراني #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/ffK3KHZRQW— قنوات الكاس (@alkasschannel) ١٩ فبراير ٢٠١٩
ويقع الريان في المجموعة الثانية رفقة اتحاد جدة السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزباكي.
فيديو : أهداف المباراة #الريان 3 - 1 #سايبا_الايراني #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/JsFCmu3Exo— قنوات الكاس (@alkasschannel) ١٩ فبراير ٢٠١٩