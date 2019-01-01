أبطال آسيا | فيديو - إقصاء الزوراء وذوب آهن يتأهل إلى دور الـ16

اللحظات الأخيرة منحت الفريق الإيراني بطاقة التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم ذوب آهن أصفهان الإيراني تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد تعادله أمام الزوراء العراقي بثنائية لكل منهما، على ملعب كربلاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

الضيوف سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 28 من رأسية محمد زبير بعد عرضية من ركنية من داسيلفا.

وعاد الزوراء قبل نهاية الشوط الأول بهدف التعادل من تسديدة بدوران من علاء عباس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 61 من عمر اللقاء، تقدم الفريق العراقي بهدفه الثاني بعد انطلاقة من أحمد جلال ثم أرسلها عرضية إلى مهند كرار ليسجلها في الشباك.

وأحرز الفريق الإيراني هدف التعادل والتأهل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بأقدام رضا زادة، ليطيح بالنوارس في الوقت القاتل.

التعادل رفع رصيد ذوب آهن إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، بينما ودع الزوراء المنافسة باحتلال المركز الثالث برصيد خمس نقاط.