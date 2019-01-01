أبطال آسيا | فيديو - إقصاء الزوراء وذوب آهن يتأهل إلى دور الـ16
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حسم ذوب آهن أصفهان الإيراني تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد تعادله أمام الزوراء العراقي بثنائية لكل منهما، على ملعب كربلاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.
الضيوف سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 28 من رأسية محمد زبير بعد عرضية من ركنية من داسيلفا.
فيديو : هدف #ذوب_اهن_الايراني 1 - 0 #الزوراء_العراقي في #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/mBAze5aNJK— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 7, 2019
وعاد الزوراء قبل نهاية الشوط الأول بهدف التعادل من تسديدة بدوران من علاء عباس من داخل منطقة الجزاء.
فيديو : هدف التعادل #الزوراء_العراقي 1 - 1 #ذوب_اهن_الايراني في #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/dZXfCV0rEN— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 7, 2019
وفي الدقيقة 61 من عمر اللقاء، تقدم الفريق العراقي بهدفه الثاني بعد انطلاقة من أحمد جلال ثم أرسلها عرضية إلى مهند كرار ليسجلها في الشباك.
فيديو : #الزوراء_العراقي تقدم 2-1 #ذوب_اهن_الايراني في الدقيقة 61.. #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/8HmOCt7tJU— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 7, 2019
وأحرز الفريق الإيراني هدف التعادل والتأهل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بأقدام رضا زادة، ليطيح بالنوارس في الوقت القاتل.
فيديو : #ذوب_اهن_الايراني تعادل 2-2 #الزوراء_العراقي في الدقيقة 92.. #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/aIRg6oifP5— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 7, 2019
التعادل رفع رصيد ذوب آهن إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، بينما ودع الزوراء المنافسة باحتلال المركز الثالث برصيد خمس نقاط.