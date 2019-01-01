أبطال آسيا - الوصل ينهار أمام الزوراء ويتلقى خماسية للمرة الثانية

الإمبراطور على أرضه أو خارجه لا يعرف الفوز أمام النوارس بهذه النسخة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كرر الزوراء العراقي فوزه أمام الوصل الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب زعبيل، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الإمبراطور تقدم أولًا بهدف مبكر عن طريق حسن علي، لكنه لم ينجح في الصمود كثيرًا.

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في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، أدرك علاء عباس التعادل للنوارس من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف أحمد فاضل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عزز علاء عباس من تقدم الزوراء بهدف ثالث من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني، جاء رابع الأهداف بأقدام أحمد جلال، واختتم مهند عبد الرحيم التهديف بالهدف الخامس في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

المباراة كانت تعد تحصيل حاصل للفريقين، فكلاهما ودع البطولة، الزوراء برصيد ثمانية أهداف محتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، والوصل أخيرًا بثلاث نقاط.

وكان الزوراء قد تغلب على الإمبراطور بخماسية نظيفة، في لقاء الذهاب بينهما، على ملعب كربلاء.