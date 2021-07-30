أبرزها السخرية من وزنه.. أربعة أسباب وراء رفض لوكاكو العودة إلى تشيلسي

يرفض لوكاكو فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي.

يأتي التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية على رأس أولويات نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، مع رغبة الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" في تحسين جودة الفريق في الخط الأمامي.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط تشيلسي بالتعاقد مع النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، لكن مغالاة ناديه في طلباته المادية جعل الصفقة شبه مستحيلة، ليحول النادي اللندني أنظاره إلى لاعبه السابق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي.

ورغم استعداد تشيلسي لتقديم عرض خيالي لإغراء إنتر بالتخلي عن لوكاكو، ومحاولة تقديم ضعف الراتب إلى المهاجم البلجيكي الدولي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع فكرة العودة إلى ملعب "ستامفورد بريدج".

ويحصل لوكاكو على 7.5 مليون يورو سنويًا في إنتر، وعرض عليه تشيلسي الحصول على 15 مليون يورو في الموسم.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لوكاكو رفض الفكرة تمامًا، حيث لا يريد اللاعب مغادرة إنتر رغم العرض المادي الكبير الذي تلقاه.

لماذا رفض لوكاكو العودة إلى تشيلسي؟

وتشرح "لا جازيتا ديلو سبورت" الأسباب الأربعة التي دفعت لوكاكو إلى رفض الانتقال إلى تشيلسي رغم تقديم عرض بضعف راتبه الحالي.

لوكاكو لعب بالفعل في تشيلسي عام 2011 لكنه لم يخض سوى 15 مباراة فقط مع الفريق الأول قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون، والذي حصل عليه بعقد دائم في 2014 مقابل 35 مليون يورو.

ولعب لوكاكو أيضًا في صفوف مانشستر يونايتد، لكن الصحيفة الإيطالية تدعي أن اللاعب لا يحظى بذكريات جيدة عن فترته في الدوري الإنجليزي، لأنه تلقى انتقادات من الصحف بشكل مستمر والتي انتقدت دائمًا وزنه وجسده أكثر من مستواه على أرض الملعب.

كما أن لوكاكو استقر بشكل جيد للغاية في مدينة ميلانو، حيث اشترى ثلاث شقق وبدأ بعض الأعمال التجارية في جميع أنحاء المدينة، كما أن علاقته مع مشجعي إنتر أكثر من ممتازة، حيث دعموه بشكل متواصل منذ انضمامه إلى الفريق قبل موسمين.

ولا ينسى لوكاكو أن إنتر عرض عليه طوق النجاة للهروب من مانشستر يونايتد عندما أراد مغادرة "أولد ترافورد" بأي ثمن في صيف 2019، ويعد "النيراتزوري" أحد الأندية التي شجعها البلجيكي عندما كان طفلًا لذلك لا يرغب في مغادرته الآن.

أخيرًا، يريد لوكاكو الفوز بألقاب أخرى بقميص إنتر بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021، ولديه حافز أكبر من الموسم الماضي، ويرغب في أن يصبح قائد الفريق في حملته لتحقيق انتصارات جديدة.

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