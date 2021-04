آنخيلو جابرييل: الموهبة الشابة التي حطمت أرقام بيليه ونيمار القياسية مع سانتوس

البرق لا يضرب المكان مرتين، ولكن في ملعب فيلا بيليرمو يحدث الأمر كثيرًا، فالفريق البرازيلي يفتخر بنجميه عبر التاريخ بيليه، ونيمار وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض المواهب الأخرى مثل رودريجو، والمهاجم كايو جورج.

ولكن مؤخرًا ظهرت موهبة شابه في سن أصغر ممن سبقوا، ونجح في تحطيم الأرقام القياسية، والبداية كانت في مطلع شهر أبريل عندما سجل آنخيلو جابرييل في شباك لورينزو ليصبح أصغر لاعب عبر التاريخ يسجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

👏⚫⚪⚽ With this second half stoppage time effort against @SanLorenzo, @SantosFC's Ângelo became the youngest goal scorer in #Libertadores HISTORY! pic.twitter.com/chIks9iC5r