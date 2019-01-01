رسميًا - الكشف عن ملعب مباراة سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي

كانت الكرة الإماراتية قد اعتادت على إقامة كأس السوبر في مصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن مكان إقامة كأس سوبر الخليج العربي، الذي سيجمع الشارقة مع شباب الأهلي، قبل 5 أيام من انطلاق دوري الخليج العربي.

وكانت الكرة الإماراتية قد اعتادت على إقامة كأس السوبر في مصر، والتي كان أخرها الموسم الماضي، حين ألتقى العين أمام نادي الوحدة.

رابطة المحترفين قررت إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2019-2020 بين بطل دوري الخليج العربي، فريق الشارقة، وبطل كأس رئيس الإمارات، فريق شباب الأهلي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، مساء السبت، 14 سبتمبر 2019.

الشارقة كان قد توج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، ليعود إلى منصات التتويج عقب غياب طويلة.

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كما توجّ شباب الأهلي ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الظفرة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد بهدفين لهدف.