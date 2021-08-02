آل معمر يوضح حقيقة موافقة النصر على اختيار رئيس لجنة الانضباط

الرئيس رفض "تلبيس" الأندية مسؤولية القرار

حسم مسلي آل معمر رئيس النصر الجدل المثار حول موافقة ناديه على تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلفًا للمستقيل ماجد العريني.

خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق أثار جدلًا واسعًا حين أكد أن اختيار الحميداني لرئاسة لجنة الانضباط والأخلاق تم بموافقة ودعم الأندية وبينها النصر، وقد أدلى الرئيس النصراوي بتصريحات لصحيفة الرياضية السعودية أوضح خلالها حقيقة الأمر.

ماذا قال الدبل حول اختيار رئيس لجنة الانضباط؟

الدبل أكد خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية أن اختيار رئيس لجنة الانضباط الجديد جاء خلال الاجتماع الذي عقدته الأندية مع وزير الرياضة "الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل" ورئيس اتحاد كرة القدم السعودي "ياسر المسحل" في السادس من مايو الماضي.

وأوضح أن المسحل رشح اسم بندر الحميداني لقيادة اللجنة وحصل على موافقة ناديه وأندية الهلال والنصر والشباب، مضيفًا "عند ترشيح القانوني بندر الحميداني في الاجتماع وافقت وكذلك وافق رؤساء أندية الهلال والشباب والنصر ولم يعترض أحد على ذلك".

جماهير النصر والاتحاد خاصة عارضت تعيين الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط، إذ اتهمته بتشجيع الهلال والعمل معه في عدة قضايا من خلال عمله كمحامٍ، وكذلك العمل ضد نادي الاتحاد، وقد أبدت جماهير العالمي خاصة دهشتها من موافقة رئيس ناديها على ذلك القرار.

ماذا قال رئيس النصر حول دوره في اختيار الحميداني؟

آل معمر نفى خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية موافقته أو حتى تدخله في اختيار رئيس لجنة الانضباط الجديد، مشيرًا إلى رفضه لمبدأ التشاور مع الأندية في ذلك القرار لأنه من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد السعودي فيما دور الأندية ينحصر فقط في المصادقة على القرار خلال الجمعية العمومية.

وقد أكد أنه لم يُبد خلال الاجتماع وجهة نظره في قرار تعيين الحميداني، مضيفًا "لم يطلب منا كأندية التصويت على القرار، ولم يكن القرار مجدولًا في أعمال الاجتماع أساسًا، كل ما حدث أن الاسم ذكر وعلق رئيسا ناديين تعليقات تخص اللجنة، بعيدًا عن قبول المرشح أو رفضه، ولم يعلق الباقون وأنا منهم”.

"أستغرب من محاولة البعض استغلال الأمر “لتلبيس” بعض الأندية مسؤولية تشكيل اللجنة وهذا الأمر لا يليق، فيجب أن يعرف كل طرف اختصاصاته ومسؤولياته ويتحمل نتائج عمله".

وأوضح رئيس النصر أن الكفاءة وحدها هي المعيار الحقيقي والوحيد الذي سيعتمد عليه رأيه في اختيار أي مرشح وليس ميوله، موضحًا أن الثقة والأمانة هي الأصل في كل المرشحين ما لم يثبت عكس ذلك.

وتابع بالإشارة إلى أن خبرات رئيس وأعضاء لجنة الانضباط تؤهلهم لتولي المهمة، مشددًا على أنهم في النصر يُقدمون حُسن الظن في أي مسؤول ولا يحكمون عليه إلا من خلال عمله.

وأتم آل معمر حديثه بالتأكيد على أهمية أعضاء لجنة الانضباط موضحًا أن اتخاذ القرار لا يتعلق بالرئيس فقط، داعيًا إلى أن يشمل التصويت في الجمعية العمومية الرئيس والأعضاء على حدٍ سواء، ووجه رسالة إلى جماهير النادي أكد خلالها أن إدارته واضحة معهم ولن تقبل المجاملة أبدًا على حساب النصر وأنها ستُعبر عن آرائها دومًا بكل شفافية وأمانة.

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