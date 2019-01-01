آل سويلم يطالب بنقل مباريات النصر إلى ملعب الرمز وينتقد الدرة

ملعب الملك فهد الدولي ظهرت أرضية اليوم في حالة سيئة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السعودي، أرضية ملعب الدرة "الملك فهد الدولي"، مؤكدًا أنه لا يليق بخوض مباريات عليه

العالمي خاض اليوم الثلاثاء، مواجهة الأنصار بدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الدرة، والذي ظهرت أرضية في حالة سيئة للغاية.

آل سويلم قدّم مقترحًا للاتحاد السعودي بنقل مباريات فريقه إلى ملعب الرمز عبد الرحمن بن سعود، لحين إصلاح أرضية ملعب الدرة.

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وكتب رئيس العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول للدور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم.. لفترة طويلة لم تلعب أي مباراة في الدرة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل: هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟".

وأضاف: "الثقة بالمسؤولين كبيرة ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا القادمة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، لحين التأكد بأن أرضية استاد الملك فهد صالحه للعب كرة القدم".

الثقة بالمسؤولين كبيره ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا القادمة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله لحين التأكد بأن أرضية استاد الملك فهد صالحه للعب كرة القدم . — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ١٥ يناير ٢٠١٩

العالمي صعد لدور الـ16 بعدما دك شباك الأنصار بخماسية نظيفة، كان بطلها المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وجوليانو "هدف وحيد".