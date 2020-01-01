آل الشيخ يوضح حقيقة اتصال الخطيب به بشأن الاستقالة

توتر العلاقة بين الأهلي وتركي آل الشيخ مرة أخرى

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، حقيقة تلقيه اتصالات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خلال الساعات الأخيرة.

وكان آل الشيخ قد قدم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي منذ أيام، معللًا إنه مرتبط بالكثير من المسئوليات خلال الفترة المقبلة قد تجعله بعيدًا عن خدمة النادي.

وأشارت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة أن هناك اتصالات من مجلس إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ من أجل التفاهم حول الاستقالة.

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وقال آل الشيخ منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها".

وأضاف رئيس هيئة الترفية: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

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وتابع آل الشيخ: "ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

وكان تركي آل الشيخ قد تصالح مع الأهلي منذ عدة أسابيع وأكد على دعمه الكامل للفريق خلال الفترة الحالية من أجل التتويج بالبطولات.