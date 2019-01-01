آل الشيخ يكشف قيمة لاعبي بيراميدز المالية وراتب دياز

ستة لاعبين من بيراميدز لديهم عروض بـ31 مليون دولار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، بعض التفاصيل المالية حول فريقه، مؤكدًا أن هناك ستة لاعبين أجانب لديهم عروض بمبالغ ضخمة.

آل الشيخ كان قد قام بشراء فريق الأسيوطي سبورت في يوليو الماضي من مالكه محمود الأسيوطي، وقام بتسريح كافة لاعبيه باستثناء مهند لاشين، مع تغيير اسمه إلى بيراميدز والتعاقد مع لاعبين جدد.

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وكتب مالك النادي موضحًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قيمة اللاعبين غير المصريين في بيراميدز حاليًا 27 مليون دولار، والعروض المقدمة لستة لاعبين غير المصريين المملوكين للنادي تتجاوز الـ31 مليون دولار".

وأضاف: "القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليًا 60 مليون و300 ألف دولار، تشمل اللاعبين المعارين للفرق الأخرى".

تركي آل الشيخ اختتم: "تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف في حال مدد التعاقد للسنة القادمة تتجاوز السبعة ملايين دولار من غير حوافز".

وكان بيراميدز قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني خلفًا للمقال حسام حسن، والذي رحل عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثية لكل فريق.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وإن كان للأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.