آل الشيخ يطلب دعم شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تركي آل الشيخ يتمنى دعم تجربة شيفيلد يونايتد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ناشد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، بضرورة مساندة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وتقديم له عروضًا للرعاية.

وكان شيفيلد يونايتد قد صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، حيث يسعى للظهور جيدًا في الموسم المقبل مع عملاقة البريميرليج.

وأكد تركي آل الشيخ على ضرورة قيام الشركات السعودية الوطنية بتقديم عقود رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا".

وأضاف: " هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج"، مشيرًا إلى أهمية مساندة الفريق في الفترة المقبلة.

اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا ... هذه فرصة للجميع ... ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج 🇸🇦🙏🏻❤️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 15, 2019

وكان آل الشيخ داعم كبير للأندية العربية في السعودية ومصر على وجه الخصوص في الموسم الماضي.