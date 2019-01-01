آل الشيخ متعجباً: هل يعمل الحكم الخامس في مباراة الحدود والأهلي في أكاديمية أحد الأندية؟

تساءل مالك نادي بيراميدز عن جهة عمل الحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود

فيسبوك تويتر بلال محمد

تساءل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز عن جهة عمل الحكم الخامس، في مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لحرس الحدود في المباراة، بناء على طلب الحكم الخامس، بعدما أكد ان هناك تدخل من لاعب الحدود على الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر صحفته الرسمية على موقع فيس بوك: " هل الحكم الخامس بمباراة اليوم يعمل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل هذا صحيح؟".

وحقق الأهلي، فوزاً هاماً على حساب الحدود بهدف نظيف، في مشواره بجدول الترتيب، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري.

الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد لعب 18 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 21 مباراة.