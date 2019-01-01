آل الشيخ للأهلي: لا يهمنا الفوز أو الخسارة .. الأهم أننا نأخذ قرار

مواجهة الأهلي وبيراميدز تشعل أزمة في الكرة المصرية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ساخرًا من تأخر صدور قرار من القلعة الحمراء بشأن مواجهة الفريقين المقبلة.

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت بالأمس تحديد يوم 28 من فبراير الجاري موعدًا للقاء الأهلي وبيراميدز ضمن دور الـ16 بكأس مصر، بعدما كان محدد مسبقًا أن يتواجها في اليوم نفسه لكن بالدوري.

وكان الأهلي قد أعلن من قبل رفضه القاطع لاستبدال مواجهة الدوري بالكأس، مفضلًا تأجيل اللقاء لموعد آخر، في الوقت الذي رحب به بيراميدز باستبدال المباراة.

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آل الشيخ كتب معلقًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هنلعب ولا ايه؟؟!! ولا لسه القعدة الدايمة ماخلصتش؟؟!!!".

وأضاف: "احنا ماتفرقش معانا .. نفوز نخسر نتعادل .. أهم حاجة بناخد قرار".

يذكر أن الأهلي حتى الآن لم يوضح موقفه من خوض اللقاء من عدمه، في الوقت الذي أكد به شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي، أن الأهلي سيتأنى في اتخاذ قرار تجنبًا للأزمات. (طالع تصريحاته)