آلينيا: مستاء من منح الإدارة رقم قميصي لدي يونج

تعرف على تصريحات آلينيا حول تبديل قميصه مع دي يونج

عبّر كارليوس آلينيا، لاعب برشلونة، عن استيائه بسبب منح الإدارة القميص رقم 21 لفرينكي دي يونج دون الرجوع إليه.

وكان دي يونج قد قرر ارتداء القميص رقم 21 لأسباب عائلية بينما تحصل آلينيا على الرقم 19.

وقال آلينيا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حينما علمت أن الإدارة وعدت دي يونج بالقميص رقم 21 لم أكن سعيدًا".

وأوضح: "منح الرقم لدي يونج كان أمرًا بيني وبينه وهو لاعب متواضع وطلب مني ولذلك أعطيته ولكني عرفت بعدها أن الإدارة وعدته بذلك وهذا جعلني مستاءًا لأنهم لم يخبروني بشيء".

واختتم: "أود دائمًا أن اتخذ خطوات للأمام في عامي الثاني مع الفريق الأول. أتواصل مع المدرب وأسأله كثيرًا بهدف الحصول على دقائق أكثر ورغبتي أن أبقى جزءًا من الفريق لفترة طويلة".

جدير بالذكر أنّ آلينيا تصعد للفريق الأول في يناير الماضي.