آلام الظهر تُبعد أوزيل عن مواجهة أرسنال وليفربول

الألماني تدرب بشكل طبيعي مع المدفعجية قبل أن يشعر بآلام في الظهر

تلقى أرسنال ضربة قوية قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، بغياب صانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل ضد ليفربول.

المدفعجية يستعدون لمواجهة صعبة أمام الريدز على ملعب أنفيلد، في جولة جديدة من البريميرليج غداً السبت.

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هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت أن أوزيل تدرب بشكل طبيعي مع أرسنال اليوم الجمعة.

ومع ذلك شعر الألماني بآلام في الظهر قبل سفر الفريق إلى ليفربول، مما دفع المدرب أوناي إيمري لاستبعاده من قائمة المباراة.

🎙️البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان: "لم نفكر أبدًا في تغيير جاتوزو، لا توجد أي خطة لاستبداله، نتوقع أن نرى استفاقة من الفريق أمام ميلان". pic.twitter.com/56xsOLtWL1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وتأتي الإصابة في توقيت صعب لأرسنال، نظراً للغيابات التي يعاني منها، والشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين أبرزهم شكودران موستافي.

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ويفتقد المدفعجية للإسباني هيكتور بيليرين، والإنجليزي روب هولدنج وكذلك الأرميني هينريك مخيتاريان للإصابة، مع عدم وضوع موقف البوسني سياد كولازيناك.

أرسنال يلعب اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ38 نقطة، مقابل 51 لليفربول المتصدر.