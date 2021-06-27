آلابا يسبب أزمة لأنشيلوتي في مدريد قبل وصوله!

صراع مركز الظهير الأيسر في مدريد.. من سعيد الحظ؟

قدم الدولي النمساوي، دافيد آلابا مستوى متميز مع منتخب بلاده قبل الخروج المشرف على يد منتخب إيطاليا، ليلة أمس، ضمن منافسات اليورو الجارية.

يلعب النمساوي في أكثر من مركز وسيكون بمثابة "الجوكر" في صفوف الفريق الملكي كما أنه سبق ولعب تحت قيادة أنشيلوتي في الفترة التي قضاها في بايرن ميونخ، وهذا ما فتح النقاش حول من يجب أن يكون الظهير الأيسر الأساسي في كتيبة الإيطالي.

كيف كان أداء النمساوي في اليورو؟

لعب آلابا مع النمسا أولاً كقلب دفاع ثم كظهير أيسر، لكنه أظهر أفضل مستوياته كظهير، فهذا هو مركز اللاعب الطبيعي والمكان الذي لعب فيه أكثر من أي وقت مضى طوال حياته المهنية.

أرقام اللاعب تجعله من بين أفضل المدافعين في البطولة حيث:

- لعب 100٪ من الدقائق (390 في ثلاث مباريات، إحداها بوقت إضافي).

- ثالث أكثر لاعب يسترد الكرة (33 ، مثل داني وارد).

- وصلت دقة التمرير إلى 83٪.

- أرسل 28 كرة عرضية حاسمة.

ما هي خيارات أنشيلوتي لمركز الظهير الأيسر؟

رغم أن ريال مدريد جدد الثقة في كل من ميندي ومارسيلو لكن مع كفاءة آلابا الدفاعية وقدرته الهجمومية قد تضع هذه الثقة في شك.

يذكر أنه تم التعاقد مع الدولي النمساوي ليحل محل راموس، لكن أرقام اللاعب تفتح الباب حول أحقيته بمركز الظهير الأيسر.الأمر متروك الآن للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التي سيحاول أن يصنع أفضل توليفة لخط الدفاع ليضع فريق ريال مدريد قي المقدمة للموسم القادم.

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