روبن: إصابتي غير محددة والتواجد أمام ليفربول صعب

أرين روبن نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد على صعوبة لحاقه بمباراة ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي تقام في الأنفيلد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الهولندي آرين روبن لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني عن صعوبة مشاركته في مواجهة ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبن وأكد خلالها أن إصابته غير محددة بعد وبالتالي فترة الغياب عن الملاعب غير محددة هي الأخرى.

يتفوق على عظماء اللعبة - ماذا فعل ميسي وكريستيانو رونالدو في عمر مبابي بدوري أبطال أوروبا؟

وقال روبن: "ليس من السهل التعامل مع هذا الموقف على المستوى العقلي، تريد أن تعمل وتشعر أنك تقوم بعمل جيد ومباراتي الأخيرة كانت خير مثال، ولدي شعور أنني سأعود بتلك القوة".

"حالتي لا تزال سيئة، نحاول كل شيء من أجل العودة لكن في الوقت الحالي الوضع ليس في أفضل ما يمكن أن يكون عليه".

من جون تيري لإيكاردي - أبرز حالات سحب شارة القيادة

واختتم تصريحاته: "المشكلة لسوء الحظ أنني أعاني من مشكلة لا نعرف ما هي، هذا ما يجعل الأمور أصعب من بقية الإصابات".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيحل ضيفًا على ليفربول الذي وصل لنهائي النسخة الأخيرة من البطولة نهاية الأسبوع المقبل، على أن تقام مباراة العودة في ألمانيا بمارس القادم.