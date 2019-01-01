إيمري: يمكن لرامسي أن ينتقل لأي فريق

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد أن رحيل لاعبه آرون رامسي أصبح مسألة وقت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بما يقدمه لاعبه الويلزي آرون رامسي مع المدفعجية في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن اللاعب يقدم أفضل ما لديه رغم انه أصبح قريب الرحيل عن صفوف أرسنال.

وقال إيمري: "لا أعلم إذا ما كان سيبقى أم لا، كل ما اريده منه هو التركيز معنا في كل يوم بالتدريب، وأن يفكر في المباراة المقبلة للفريق والتي ستكون ضد بلاكبول".

وأضاف: "كلما أنظر له أراه في منتهى التركيز معنا بالفترة الجارية، لقد سجل في الأسبوع الماضي بعد ان شارك لمدة 15 دقيقة وقدم أداء طيب للغاية".

وأكمل: "أريد منه دومًا أن يقدم ذلك الأداء، ويجب عليه كذلك أن ينظر لمستقبله، لكنني أريد حاضره لنا، في نهاية الموسم يمكنه الانتقال لأي فريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن رامسي قد أنهى اتفاقه بالفعل مع فريق يوفنتوس الإيطالي وسينضم له بداية من الموسم الجديد.